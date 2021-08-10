وكالة "ناسا" تبحث عن 4 متطوّعين للعيش على المريخ لمدّة عامٍ كامل

اسماعيل عبد الحي - تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنتداب 4 متطوعين سيتقاضون رواتب مقابل قضاء عام كامل في بيئة منعزلة تماما لمحاكاة العيش على المريخ.

ويعد المشروع جزءا من إستعداد "ناسا" لمهمة المريخ المأهولة الواقعية في نهاية المطاف.

وسيعمل المتطوعون مدفوعو الأجر في مهمة محاكاة لإستكشاف المريخ تكتمل بالسير في الفضاء والاتصالات المحدودة بالوطن والطعام والموارد المحدودة وفشل المعدات.

ولكن بدلا من القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الكوكب الأحمر، سيتعين على أولئك الذين يحصلون على "الوظيفة" السفر إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستوفر التجارب بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير حلول للمشكلات المحتملة. وسيكون الطعام مأكولات فضائية جاهزة للأكل وستزرع بعض النباتات.

وكالات