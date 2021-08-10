احتجاز 6 هندوس لترديدهم شعارات معادية للمسلمين في الهند

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

احتجزت الشرطة الهندية، 6 أشخاص في العاصمة نيودلهي، عقب تصويرهم وهم يرددون شعارات معادية للمسلمين في مسيرة احتجاجية بالمدينة الأحد.



وأظهرت الصور التي التقطت للمظاهرة التي كانت متعلقة بعدد من القضايا المرتبطة بالشعور المعادي للمسلمين بين الأغلبية الهندوسية في الهند، مجموعة من الأشخاص يرددون شعارات معادية.

وجرى تداول مقاطع فيديو للمظاهرة التي شهدت تهديدات بمهاجمة أفراد الأقلية المسلمة في الهند، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأثارت هذه اللقطات غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون معرفة سبب عدم إلقاء القبض على الأشخاص في المظاهرة.

ودفع الغضب الشرطة لاعتقال هؤلاء الاشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة شيموي بيسوال إنه يتم استجواب المحتجزين الستة.

ومن يبن هؤلاء الستة أشويني اوبادهياي، المحامي والمتحدث باسم دلهي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ونفى أوبادهياي هذه التهم، قائلا إنه لم يكن ضمن منظمي المظاهرة، مثلما يزعم، مضيفا أنه غادر المظاهرة قبل بدء ترديد الشعارات.