عاجل.. الأمن الصومالي يحبط هجمات إرهابية لحركة "الشباب"

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أحبط الأمن الصومالي بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية، اليوم الثلاثاء، هجمات إرهابية كانت حركة الشباب الإرهابية، قريبة من تنفيذها بسيارات مفخخة.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين أمنيين، أن الأجهزة الأمنية الصومالية وشركاء الأمن الدوليين، أحبطوا تفجيرات بسيارات مفخخة، كانت "تهدف لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي"، وفقا للعين الاخبارية.

وذكر المسؤولون أن السيارات المفخخة، دمرت في مناطق قريبة من بلدات جلب، كونيا برو و حرمكا، الواقعة في محافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال.

فيما لم يكشف المسؤولون تفاصيل إضافية عن عدد السيارات المفخخة، ولا مكان تدميرها، أو المناطق التي كانت الحركة الإرهابية تنوي استهدافها.

بيد أن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ضباط الجهات الأمنية بالعاصمة مقديشو.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، وجه روبلي الأجهزة الأمنية بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بشكل عام، وبشكل خاص مقديشو.

وحث رئيس الوزراء الضباط على إعطاء أولوية واهتمام خاص بأمن عملية الانتخابات التي انطلقت نهاية يوليو/تموز الماضي.