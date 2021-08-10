المرور تصدر توجيهاً جديداً للمركبات التي تسير من دون لوحات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "يمنع منعاً باتاً تجوال المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل أو التي تضع لوحات ورقية".

واضافت، ان "مفارزنا ستباشر بالمحاسبة المشددة وحجز المركبات المخالفة لحين اكمال اجراءات تسجيلها وتثبيت اللوحات"، داعية المواطنين الى "الالتزام التام لكي لا يتعرضوا للمحاسبة القانونية وحجز مركباتهم".

