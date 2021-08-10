مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة بشأن قرض المئة راتب

بغداد - ياسين صفوان - أصدر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن قرض المئة راتب.

وقال المكتب الأعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر اعفاء المقترضين الذين صرفت لهم قروض (100 راتب اسمي) سابقا من تقديم رهن عقار في حال كون المتبقي من مبالغ تلك القروض لا يتجاوز (20) مليون دينار ويقبل بدلا عنه كمبيالة حين الطلب والكفيل الاول".

واضاف انه "لايتم منح براءة ذمة وانما يمنح المقترض كتاب تأييد بتغطية المبلغ المتبقي بكمبيالة ولامانع من فك الرهن".