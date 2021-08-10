دولة الإمارات تسجل 1,334 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن إجراء 260,783 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



جاء ذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم

كما كشفت عن 1,396 حالة شفاء و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.