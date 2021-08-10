"طرق دبي" تعلن مواعيد خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد 1443

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة العام الهجري الجديد 1443، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات). وتؤكّد الهيئة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة يوم الخميس 12 أغسطس على أن يستأنف الدوام (في مراكز مزوّدي الخدمة) السبت 14 أغسطس 2021. ويوم الأحد 15 أغسطس 2021 (في مراكز إسعاد المتعاملين). وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الخميس) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل الخط الأخضر (الخميس) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي. وسيعمل ترام دبي خلال العطلة المذكورة من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال عطلة العام الهجري الجديد 1443 كالتالي: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 4:50 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:15 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي، المحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:30 صباحا إلى 11:00 مساء، وسيعمل الخط (C01) من السطوة على مدار الساعة. وستعمل محطة القصيص من 4:50 صباحا إلى 12:04 صباح اليوم التالي، محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحا إلى 11:30 مساء، جبل علي من 4:58 صباحا إلى 12:15 صباح اليوم التالي. وستكون مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو (سنتر بوينت، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/ برج خليفة، أبو هيل واتصالات) من 5:00 صباحا إلى 1:10 صباح اليوم التالي (ملاحظة: جميع الخطوط المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو).

أما مواعيد عمل الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي: المحطات الفرعية ومنها الغبيبة من 6:40 إلى 10:20 مساء، ميدان الاتحاد من 4:25 صباحا إلى 12:15 صباح اليوم التالي، ومحطة مترو اتصالات من 6:00 صباحا إلى 9:00 مساء، محطة مترو أبوهيل من 6:20 صباحا إلى 10:40 مساء ومحطة حافلات حتّا من 5:30 صباحا إلى 9:30 مساء. أما المحطات الخارجية، فستعمل محطة الجبيل في الشارقة من 5:30 صباحا إلى (11:15) مساء ومحطة عجمان من 4:30 صباحا إلى 11:00 مساء.

ومواعيد عمل وسائل النقل البحري (الخميس 12 أغسطس) كالتالي: الباص المائي في محطات (مرسى دبي BM1) (مارينا مول، مارينا ووك) من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل، (مارينا بروميناد، مارينا مول)، (مارينا تيراس مارينا ووك) من 2:00 ظهرا إلى 10:50 مساء، ورحلات سياحية في خور دبي (من محطة السيف ومحطة بني ياس) من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل العبرات التراثية، كالتالي: العبرات التراثية في محطات خور دبي (سوق دبي القديم – بني ياس) من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي، ومحطة (الفهيدي – السبخة) و(الفهيدي – سوق دبي القديم) من 10:00 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي، ومحطة (بني ياس - السيف) من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(سوق دبي القديم – الفهيدي – السيف) من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء، و(الجدّاف – دبي فيستفال سيتي) من 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل، و(رحلات سياحية من محطة شارع الشيخ) و(رحلات سياحية في خور دبي من محطات: السيف، الفهيدي، الغبيبة والسبخة) و(رحلات سياحية من الجدّاف إلى دبي فيستفال سيتي) كلها من 4:00 عصرا إلى 11:00 مساء.

وفيما يخص مواعيد العمل في محطات فيري دبي خلال العطلة المذكورة كالتالي: (الغبيبة، قناة دبي المائية، مارينا) الساعة 5:15 مساء، و(الرحلات السياحية من الغبيبة) الساعة 4:00 عصرا، و(الرحلات السياحية من مارينا) في الساعة 4:00 عصرا و7:30 مساء. أما التاكسي المائي، فسيعمل (حسب الطلب) من الساعة 12:00 ظهرا إلى 8:00 مساء و(يتوجّب على المتعاملين الحجز بشكل مسبق) .

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق يوم الخميس 12 أغسطس، على أن يستأنف العمل بالتعرفة السبت 14 أغسطس 2021.