تايلاند تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، الثلاثاء، تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها تايلاند منذ بدء الجائحة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 6588 حالة وفاة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 19 ألفا و 843 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

كما سجلت تايلاند 22 ألفا و 806 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 795 ألفا و951 حالة، من بينها 578 ألفا و140 حالة شفاء.