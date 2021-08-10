شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 95 مليون جرعة لقاح كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء 95 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 461 ألفا و104 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 8ر3 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و810 .

ومضى عام و28 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.