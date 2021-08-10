شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في باكستان تتجاوز 24 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في باكستان 24 ألف حالة، وذلك بعد تسجيل 86 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 24 ألفا و 4 حالات.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 3884 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 75 ألفا و 504 حالات .

وسجلت باكستان 2669 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 967 ألفا و 73 حالة.