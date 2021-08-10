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ما هي كمية الماء المطلوب شربها يومياً للتخلص من الأمراض؟

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بغداد - ياسين صفوان - وفي الإجمال، يوصي الأطباء واختصاصيو التغذية الرجل السليم بشرب حوالى 3.7 ليترات من الماء يومياً (نحو 15.5 كوباً)، بينما ينصحون النساء بشرب حوالى 2.7 ليتر يومياً (نحو 11.5 كوباً).

فوائد الماء

• يعتبر الماء إحدى أفضل الوسائل لخفض الوزن.

• إن شرب كميات مناسبة من الماء بشكل منتظم يقلّل من احتمال الإصابة بالنوبة القلبية.

• الماء مصدر طبيعي للطاقة.

• تعتبر آلام الرأس من أعراض الإصابة بالجفاف، إذ غالباً ما ينجم الصداع عن عدم شرب كمية كافية من الماء.

• الماء ضروري لنضارة البشرة.

• ينشّط الماء عمل الجهاز الهضمي، ويخلّص الجسم من السموم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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