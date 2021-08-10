سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، في البنوك التجارية، والبنك المركزي المصري.

وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي إلى نحو 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

مشروع الرمال السوداء العملاق

على سواحل مصر الشمالية المطلة على البحر المتوسط، تنتشر الرمال السوداء التي تعتبر أحد الكنوز المهمة، والتي تسعى القاهرة لاستغلالها.

طيلة السنوات الماضية، كانت هذه الثروات مهملة، وتتعرض للسرقة، قبل أن تتحرك الدولة بمشروع عملاق لاستغلال هذه الرمال الغنية بالمعادن المهمة.

وتنتقل الكراكة "تحيا مصر" إلى الشركة المصرية للرمال السوداء لبدء أعمال التكريك واستخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء.

وتدخل معادن الرمال السوداء أو كما يطلق عليها "الرمال المشعة" في 41 نشاطًا، منها صناعة هياكل الطائرات والسيارات وأغلفة الوقود النووي وأنابيب البترول والدهانات والأسنان التعويضية.





وتتخطى استثمارات مصر في الرمال السوداء المليار جنيه لتحقيق حلم دام أكثر من 30 عامًا، بالتعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، أمس.