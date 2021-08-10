تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 10 أغسطس 2021، في البنوك التجارية، والبنك المركزي المصري.

وارتفع الاحتياطي النقدي، لدى البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز 2021، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

سعر اليورو في مصر

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر عند نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر عند نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين) نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

مدن الجيل الرابع

تواصل مصر تشييد وبناء المدن الجديدة، في كافة أرجاء البلاد، ومن بينها "العلمين الجديدة" وهي واحدة من مدن الجيل الرابع.

ويتوقع مجلس الوزراء المصري، أن تقدم مدينة العلمين الجديدة مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية لقاصديها، بما تتضمنه من مرافق، ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية.

وتقع مدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون حتى الضبعة، على مساحة 49 ألف فدان وتستهدف استيعاب 3 ملايين نسمة.

ومن المخطط لمدينة العلمين الجديدة أن تضم 14 حيا متعدد المستويات، ومناطق تجارية وخدمية على مساحة 5 آلاف فدان، كما تضم مراكز بحثية وجامعات على 1000 فدان، ومناطق لوجستية على 3 آلاف فدان، ومناطق صناعية على 5 آلاف فدان.





وعن أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة، فهي تضم جامعة العلمين الدولية، بكمبوند الـ700 فدان، ومحطة لتحلية مياه البحر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وممشى سياحي على مساحة 14 كيلومترا، بالإضافة إلى أبراج شاطئية ومنطقة ترفيهية.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.71 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي في مصر، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.99 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، أمس.