شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطة الحكومة لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان بالعام المالى 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الحكومة خطة لزيادة مساحة مصر المعمورة خلال العام المالى الحالى 2021/2022، وتتضمن عدد من الإجراءات التى تتخذها الدولة لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان.

ونرصد فيما يلى ثلاثة أهداف رئيسية تتضمنها خطة الدولة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

1- الحكومة تخطط لزيادة مساحة مصر المعمورة لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية خطة العام المالى 2021/2022.

2- تخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

3- التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.