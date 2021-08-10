شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى مصلحة الضرائب اهتماما كبيرا بميكنة الإجراءات لتطوير المصلحة، وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ.ونرصد فيما يلى مجهودات مصلحة الضرائب لتطوير وميكنة المصلحة:
- عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 2080 شركة.
- عدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتير إلكترونية بلغت 32,5 مليون وثيقة إلكترونية.
- افتتاح منفذين بالاتفاق مع شركة مصر للمقاصة وذلك بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة.
- إتاحة كافة الإمكانيات والتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات على الوجه الأكمل بما يسهم فى تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين .
- توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وحجمها هائل مما يؤدى إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية .
- منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبى نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه.
- سهولة إعداد الإقرار الضريبي من خلال الفاتورة الالكترونية، وأيضا سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.