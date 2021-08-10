تعرف على تفاصيل منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تولى مصلحة الضرائب اهتماما كبيرا بميكنة الإجراءات لتطوير المصلحة، وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012