وزير الخارجية يهنئ محافظ جنوب سيناء على زيارته الناجحة لصربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطاب شكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعد زيارة ناجحة أجراها محافظ جنوب سيناء لدولة صربيا، وما شاهدته من فعاليات من شأنها المساهمة في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وتنشيط حركة السياحة الوافدة من صربيا إلى مصر.

وأكد وزير الخارجية خلال الخطاب، على استعداد الوزارة للتعاون مع محافظة جنوب سيناء لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من كافة دول العالم.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بالشكر لوزير الخارجية، لدعمه المستمر لكافة المساعي التي من شأنها تنشيط حركة السياحة الوافدة.

وكان قد أجرى محافظ جنوب سيناء، زيارة إلى دولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة سبل تنشيط السياحة.