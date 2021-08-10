انطلاق حملة الترويج لبرتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تواصل حملة التوعية والترويج الإقليمية لبرتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا، فاعليات المرحلة الخامسة الخاصة بإقليم شمال أفريقيا، وذلك بعد 4 حملات أُقيمت على مستوي أقاليم غرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

تُعقد أولى جلسات المؤتمر الخاص بالحملة لدول شمال أفريقيا، غدًا الأربعاء، ولمدة 3 أيام، برئاسة الدكتور حامد المسلمي، سفير الاتحاد الأفريقي للشباب في شمال أفريقيا.

وتنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا عبر تطبيق زووم حيث تدير فاعليات اليوم الأول، الصحيفة والباحثة في الشئون الأفريقية، سحر عزازي.

بينما يدير فاعليات اليوم الثاني، كبير السياسيين في الاتحاد الأفريقي نادر فتح العليم، بوفده الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويدير فاعليات اليوم الثالث والأخير مؤسس منحة وحركة ناصر للقيادة الدولية، حسن غزالي.

كما يشارك في فعاليات الحملة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في الشأن الأفريقي، حيث يشهد اليوم الأول حضور الدكتور سماح المرسي، أستاذ الاقتصاد الأفريقي ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة للحديث عن "الشباب وبرتوكول حرية تنقل الأشخاص: أداة للتكامل الأفريقي"، والدكتور جمال علي، الباحث الليبي في الشؤون الأفريقية للحديث عن "استفادة الشباب من خطة الترويج لبرتوكول حرية تنقل الأشخاص كمساهمة في تحقيق أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي".

كما يشهد اليوم الثاني للفاعليات مشاركة الباحثة الجزائرية في الشؤون الأفريقية فريدة روطان، وباحث الدكتوراه المغربي في الحوكمة الأفريقية عبدالله القريشي، ويشارك في اليوم الثالث الباحث في الشؤون الأفريقية محمد فؤاد رشوان، والخبيرة التونسية في مجال الذكاء الصناعي والتكنولوجيا الرقمية مها جويني.

هذا بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من مختلف الدول الأفريقية في محاولة إلى التوعية بالمنافع الاقتصادية التي تنعكس على دول القارة الأفريقية من تطبيق بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا وبيان التحديات التي تواجه تطبيقه، حيث تقام الفاعليات باللغة العربية ومترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.