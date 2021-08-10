"كورونا" تتسبّب في فصل ومعاقبة أكثر من 30 مسؤولا صينيًّا

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام بأن أكثر من 30 مسؤولا صينيّا تم فصلهم من العمل أو تلقوا عقوبات بسبب إتهامات بأنهم فشلوا في التعامل بشكل صحيح على إحتواء أحدث موجة من فيروس كورونا في البلاد.

وحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، فإن من بين الذين تم فصلهم من العمل نائب رئيس بلدية ورؤساء أحياء ولجان صحية بالمدينة وموظفين في إدارة المستشفيات والمطارات وأقسام السياحة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الاثنين، عن تسجيل 94 حالة جديدة لإنتقال العدوى محليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتبط التفشي الأخير لفيروس كورونا الذي إنتشر في البلاد بالمطار في مدينة نانجينغ الشرقية، إذ إنتشر نوع "دلتا" شديد العدوى بين عمال المطار، وإنتقل منذ ذلك الحين من مقاطعة هاينان الاستوائية في الجنوب إلى منغوليا الداخلية في أقصى الشمال.

وأدى تفشي المرض إلى تجديد قيود السفر وإغلاق المجتمع، وإغلاق مدينة تشانغ جياجيه بأكملها.

المصدر: أسوشيتيد برس