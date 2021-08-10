تلقيح إلزامي للجنود الأميركيين ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البنتاغون الاثنين أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيصبح إلزامياً "بحلول منتصف سبتمبر" لجميع أفراد القوات المسلحة الأميركية، وسط ارتفاع خطير بالإصابات في الولايات المتحدة جراء المتحورة دلتا.

وقال وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن في مذكرة إنه سيطلب موافقة الرئيس جو بايدن على هذه الخطوة في غضون خمسة أسابيع في حال لم يحصل أي من اللقاحات الحالية على الترخيص الكامل من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه".

ولأن لقاحات كوفيد حصلت على تراخيص للاستخدام الطارىء فقط، لا يمكن للبنتاغون جعلها إلزامية إلا بقرار من بايدن من أجل تفادي أي دعاوى قضائية لاحقاً.

لكن أوستن قد يصدر الأمر بتلقيح القوات في وقت أسرع اذا حصل لقاح فايزر على الترخيص الكامل في وقت قريب، اذ يعتقد مسؤولون أنه من المحتمل أن تحصل شركة فايزر على موافقة كاملة للقاحها من "أف دي آيه" بداية سبتمبر.

وأشار أوستن إلى أنه في حال عدم منح "أف دي آيه" لقاح فايزر أو غيره موافقتها الكاملة، فإنه سيسعى حينذاك للحصول على قرار استثنائي من بايدن.

وأعرب بايدن في بيان عن "دعمه القوي" لهذا القرار، مؤكداً أنه يتقاسم مع أوستن "التزاماً راسخاً لضمان توافر كل الأدوات الضرورية لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي إن البنتاغون يتوقع أن يحصل على مئات الآلاف من جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد لتخزينها، وأن العمل جار لوضع خطط للتلقيح القسري.