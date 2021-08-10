مع توقف مكاسب الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب قليلا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 34 دقيقة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين. وحفز الطلب علي المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبحت صعوده.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1734.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش. وارتفع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1736 دولارا.

وهبط سعر الذهب أكثر من 4% في الجلستين الأخيرتين، بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات، معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد.

والآن، يتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويُعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم، إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأوقية، بعدما هبطت لأقل مستوى في 8 أشهر أمس الاثنين.

وربح البلاتين 1% إلى 989.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2618.71 دولار.