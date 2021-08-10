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الجيش اليمني يؤكد مقتل “قيادات” حوثية في جنوب مأرب

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 44 دقيقة

التحالف بقيادة

أكد الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي قصف اجتماعا لقيادات في جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) بجنوب غرب مأرب، معلنا “مقتل كل من كانوا في الاجتماع”.

وعبر تغريدة له في “تويتر”، أوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية حيثيات هذه العملية قائلا: “طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب”، مؤكدا “مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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