للتفاوض مع طالبان.. المبعوث الأمريكي يتجه إلى الدوحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 10:00 صباحًا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد توجه إلى قطر حيث ”سيحث طالبان على وقف هجومها العسكري والتفاوض على تسوية سياسية“.

وقالت وزارة الخارجية أمس الاثنين ”في عدة جولات من الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام، سيسعى ممثلون من دول في المنطقة وما وراءها وكذلك من منظمات متعددة الأطراف لخفض العنف واستخلاص التزام بعدم الاعتراف بحكومة تُفرض بالقوة“.

وسيطرت حركة طالبان الاثنين على مدينة إيبك في شمال أفغانستان، وهي سادس عاصمة ولاية تقع في قبضتهم خلال أربعة أيام، بحسب مصدر محلي.

وقال صفة الله سامنغاني، نائب حاكم ولاية سامنغان وعاصمتها إيبك إن ”طالبان استولت على مدينة ايبك وتسيطر عليها بشكل كامل“.

وأضاف أنه في الليلة الماضية استسلم أحد الوجهاء لطالبان ”والاثنين طلب بعض الوجهاء من الحاكم سحب قواته من المدينة حتى تنجو من القتال، وهو ما قبل به“.

وسيطر المتشددون على ما يصل إلى خمس عواصم ولايات، منذ الجمعة، في هجوم سريع يبدو أنه شكّل ضغطا كبيرا على القوات الحكومية.

وأكد نواب ومصادر أمنية وسكان أن مدن قندوز وساري بول وتالقان في الشمال، سقطت بفارق بضع ساعات بين عاصمة ولاية وأخرى، الأحد.

وتحدث أحد سكان قندوز عن ”حالة فوضى تامة“ تعم المدينة.

وأكدت طالبان في بيان: ”بعد قتال شرس سيطر المجاهدون بفضل الله على عاصمة (الولاية) قندوز“. وأضافت ”سيطرنا أيضا على مدينة ساري بول، بما في ذلك المباني الحكومية وكل المنشآت فيها“.

وفي وقت لاحق الأحد، أكدت الحركة على ”تويتر“ أنها سيطرت على تالقان، عاصمة ولاية تخار.