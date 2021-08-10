عاجل.. روسيا تنهي تدريبات مشتركة على الحدود الأفغانية

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلنت روسيا، الثلاثاء، انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان قرب حدود أفغانستان.



وقال قائد المنطقة العسكرية المركزية، ألكسندر لابين، إن التدريبات التي فيها 2500 عسكري من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان اختتمت أعمالها اليوم.

وأضاف لابين: "لأول مرة يتم استخدام مجموعة مشتركة من القوات مع الاستخدام المكثف للطيران والاستطلاع والنيران وعمليات الإنزال على أساس الخبرة المكتسبة في سوريا".

وأشار إلى أن التدريبات أجريت على خلفية تفاقم الأوضاع في أفغانستان وخطر تسلل الجماعات الإرهابية المتطرفة ومن بينها حركةطالبان إلى دول منطقة آسيا الوسطى.

وتابع قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية: "متأكد من أن الإجراءات المشتركة المستقبلية ستساعد في تقوية التعاون العسكري وحماية بلادنا من العدوان".

بدوره، قال وزير الدفاع الطاجيكي، شيرالي ميرزوف، إن مثل هذه التدريبات لمكافحة الإرهاب أجريت لأول مرة في تاريخ التعاون العسكري بين الدول الثلاث (روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان).

وتأتي التدريبات في وقت تواصل فيه حركة طالبان المسلحة تمددها في الأراضي الأفغانية، عبر السيطرة على القرى والمدن والمعابر الرئيسية وعواصم الأقاليم منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد مطلع مايو/أيار الماضي.