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اليمن... السفير رياض العكبرى يكرم الوزير والشاعر خالد محمد عبدالعزيز تقديرا لدوره النضالي (صور)

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محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

كرم سعادة السفير رياض العكبرى المندوب الدائم لدي جامعة الدول  العربية وبحضور الرئيس حيدر العطاس وعدد من الشخصيات العامة،  الشخصية  الوطنية المعروفة، معالي الوزير والشاعر خالد محمد عبدالعزيز ، تقديرا لدوره النضالي الريادي في الحركة الوطنية والنقابية،

 

جاء التكريم  لمساهمته في العمل العربي المشترك من خلال عمله في مؤسسات جامعة الدول العربية في دمشق وتونس. 

 

وتبادل معالي الوزير خالد عبدالعزيز ودولة الرئيس حيدر العطاس وسعادة السفير رياض العكبري وعدد من الحاضرون الكلمات التي اكدت على اهمية كتابة الرعيل الاول من رواد الحركة الوطنية لمذكراتهم ونقل خبراتهم والدروس المستفادة للاجيال الناشئة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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