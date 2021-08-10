شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 203 ملايين عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابى فيروس كورونا المُستجد حول العالم ارتفعت إلى 203 ملايين و389 ألفا و418 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و303 آلاف و60 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 35 مليونا و948 ألفا و170 إصابة.