انت الان تتابع خبر بالفيديو: قريباً... بغداد تحتضن أرفع مؤتمر إقليمي لتخفيف حدة التصعيد ما بين الخصوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طاولة حوارية مرتقبة ستجمع دول الجوار والخليج بنقاشات تحمل ثلاثة أبعاد أو ربما اكثر، الأول سياسي يتعلق بسيادة العراق وتدخلات الدول الاقليمية فضلا عن بعد أمني وآخر اقتصادي وفقا لتخمينات أوساط سياسية.وفي قراءة للبعد الأمني يرى متابعون أن طاولة الحوار ستناقش أيضا سلامة الملاحة البحرية بعد الصراع المتزايد مابين دول الخليج وإيران عبر استهدافات قد تشعل فتيل أزمة دولية تؤثر على أمن المنطقة بشكل عام.

قمة بغداد الإقليمية أو مؤتمر دول الجوار مهما اختلفت التسميات إلا أنه سيجمع جيران العراق في اخر شهرين من الحكومة الحالية التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين خصوم المنطقة لتخفيف حد التوتر والتصعيد بحسب مراقبين.