إصابة امرأتين دهسا لـ"عدم ارتداء الحجاب" بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصيبت امرأتان بجروح خطيرة في إيران الإثنين، بعد أن دهسهما رجل بسيارته بسبب عدم ارتدائهما الحجاب.



وخلال الحادث الذي وقع في أورميا بشمال غربي إيران، احتج السائق بصوت عال على خيارات الملبس للمرأتين، قائلا إن زيهما غير إسلامي، وفقا لوكالة أنباء "إيلنا"، وأدى ذلك إلى شجار ثم صدم المرأتين بسيارته ودهسهن.

وتعرضت المرأتان لإصابات خطيرة ولكن لم تعدا في حالة تهدد حياتهما، وفقا لما ذكرته إيلنا .

وتعاني النساء في إيران وضعا صعبا، على كافة المستويات، بسبب التشدد والتطرف الديني والفكري، وهو ما انعكس على دورها في المجتمع.

وفي عام 1983 أصدر البرلمان الإيراني قانونا يعاقب النساء اللاتي يظهرن في العلن بدون حجاب بـ 74 جلدة.

ومنذ 1995 يتم ملاحقة هذه الخروقات بعقوبة سجن تصل إلى 60 يوما.