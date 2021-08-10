وظل جسر برج لندن المعلّق "معلّقا"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من لندن: ظل جسر برج لندن المعلق التاريخي، وهو أحد أهم المعالم السياحية البارزة في العاصمة البريطانية "معلَّقا" في وضع راسي يوم الإثنين وتجري عمليات إعادة تشغيله مند عدة ساعات.

وأدى العطل الذي أصاب الجسر الفيكتوري الشهير الذي تم بناؤه العام 1894، الذي يعبره حوالي 40.000 شخص يوميًا و21.000 مركبة، إلى زحام مروري شدي.

ويوفر الجسر رابطًا بين أحياء ساوثوارك في جنوب العاصمة وبرج هاملتس في الشمال. ويبلغ طوله بالكامل حوالي 240 مترًا (800 قدمًا).

وقد تم إلقاء اللوم عليها على "مشكلة فنية" وقالت هيئة مدينة لندن City of London Corporation إنها "تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وتُظهر الصور كلا جانبي الفتحة التي يبلغ ارتفاعها 76 مترًا في الوضع الرأسي - وعادة ما يتم رفعها فقط للسماح للسفن بالمرور تحتها.

وكان من المقرر افتتاحه في الساعة 13:45 والساعة 14:15 يوم الاثنين من أجل "السفينة الشراعية Tenacious"، بحسب الجدول الزمني للجسر.

وحثت شرطة مدينة لندن الناس على تجنب المنطقة ونصحت هيئة النقل في لندن الناس باستخدام طرق أخرى.

أدى الخطأ إلى توقف حركة المرور في جزء من وسط لندن ، حيث اضطر الأشخاص الذين يريدون العبور إلى الرجوع أو الانتظار.

يذكر أن الجسر يفتح المتوسط، يفتح قواعده حوالي 800 مرة في السنة، أي مرتين في اليوم.

