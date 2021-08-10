بريطانيا: 25161 حالة و37 وفاة جديدة

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"الخليج 365" من لندن: سجلت المملكة المتحدة 25161 حالة إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا في آخر 24 ساعة، وفقًا لبيانات حكومية.

وتقارن الأرقام مع 27429 إصابة و39 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها يوم أمس الأحد، بينما تم الإعلان في هذه المرة الأسبوع الماضي عن 21952 إصابة و24 حالة وفاة.

ومنذ أن بدأ الوباء، توفي ما مجموعه 130357 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا، وكانت هناك 6094243 إصابة مؤكدة.

تطعيم

وفي الوقت نفسه، تلقى 22843 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا يوم الأحد، ليصل المجموع إلى 47،059،639. وحصل 122،070 على حقنة ثانية، مما يعني أن 39،551،538 تم تلقيحهم بالكامل الآن.

وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة حملة جديدة تحث الشباب على تلقي الضربات أو المخاطرة بضياع "الأوقات الجيدة".

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إلى تراجع التردد في تلقي اللقاحات بين الشباب.

الأطفال واللقاح

وأظهر مسح لمكتب الإحصاء الوطني في المواقف تجاه الجرعات بين 13 يونيو و 18 يوليو، أن التردد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا قد انخفض من 14 ٪ إلى 11 ٪.

وبين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا ، انخفض التردد إلى 5٪ من 9٪ وكان هناك أيضًا انخفاض طفيف في الفئة العمرية 22-25 عامًا من 10٪ إلى 9٪.

في غضون ذلك، قال وزير الأعمال كواسي كوارتنغ لشبكة سكاي نيوز إنه يود أن يحضر الموظفون في وزارته إلى المكتب "على الأقل" يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع.

وقال: "أعتقد أننا يجب أن نحاول القدوم ربما 2-3 أيام في الأسبوع على الأقل. لكنها عملية تدريجية، ولا أحد يجبر على العودة ضد إرادته".

وأضاف: "عليك أن تجعل البيئة آمنة للغاية، لكنني أعتقد أنه من الجيد جدًا قضاء المزيد من الوقت في الأسبوع في العمل، هذه مجرد وجهة نظر شخصية."

فوائد العمل

وكان وزير الخزانة ريشي سوناك تحدث الأسبوع الماضي عن فوائد العمل في أحد المكاتب، مشددًا على الأثر الإيجابي لهذا العمل في بداية حياته المهنية.

كما كتب وزير الصحة ساجد جاويد إلى هيئة المنافسة والأسواق (CMA) يطلب فيه مراجعة "سريعة عالية المستوى" لتكاليف اختبارات تفاعل كورونا المتسلسل للمسافرين.

عادةً ما تكلف اختبارات تفاعل كورونا، التي تستخدم مسحة للكشف عن الفيروس ، حوالي 75 جنيهًا إسترلينيًا لأولئك الذين يحتاجون إليها للسفر إلى الخارج ، لكن البعض اشتكى من وجود فرق كبير في الأسعار بين أكثر من 400 شركة تقدم الاختبارات.

وقال جاويد في رسالته إلى الرئيس التنفيذي لهيئة السوق المالية أندريا كوسيلي: "تكلفة اختبار التفاعل يمكن أن تكون بمثابة حاجز، خاصة للعائلات التي ترغب في السفر معًا".



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