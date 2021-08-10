شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة فى تنفيذ الوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة للمواطنين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهـاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء أن اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة بلغ 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرهــا 79 مليار جنيه مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض فــى الوحدات قدرها 30.9% والاستثمارات قدرها 16.5%.

إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة بلغ 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 بإستثمــارات قدرهــا 79 مليار جنيه. الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2%. الإسكـان المتوســط جاء فى المرتبة الثانية بعـــدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1%. الإسكــان فوق المتوســط جاء في المرتبة الثالثة بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7% . الإسكان الفاخر حل رابعا بعدد 7.8 آلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالى العام عام2019/2020 . تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام .

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الوحدات السكنية المنفذة فى عام 2019/2020: