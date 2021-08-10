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جهود الدولة فى تنفيذ الوحدات السكنية الاقتصادية والمتوسطة للمواطنين.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهـاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء أن اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة بلغ 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرهــا 79 مليار جنيه مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض فــى الوحدات قدرها 30.9% والاستثمارات قدرها 16.5%.

 

 ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الوحدات السكنية المنفذة فى عام 2019/2020:
  1. إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة بلغ 194.2 ألـــف وحــــدة عام 2019/2020 بإستثمــارات قدرهــا 79 مليار جنيه.
  2. الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2%.
  3. الإسكـان المتوســط جاء فى المرتبة الثانية بعـــدد  64.4  ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1%.
  4. الإسكــان فوق المتوســط جاء في المرتبة الثالثة بعـدد  12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها  6.7% .
  5. الإسكان الفاخر حل رابعا بعدد  7.8 آلاف وحدة بنسبة قدرها   4.0% من الإجمالى العام عام2019/2020 .
  6. تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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