الامارات.. إصابات «كورونا» تواصل الانخفاض و1400 حالة شفاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

واصلت إصابات «كوفيد 19» انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تسجيل 1321 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ 1410 حالات سجلت يوم أمس الأول.



وأعلنت الوزارة عن إجراء 233245 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 694285 حالة. ‌‎

كما أعلنت وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1978 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1400 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 671353 حالة. وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 24747 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 17137750 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 173.28 جرعة لكل 100 شخص.