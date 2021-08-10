اللواء خالد المحجوب: أساس استقرار ليبيا خروج تركيا والمرتزقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن أساس استقرار بلادنا هو خروج تركيا والمرتزقة.



وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، إننا نسعى لتحرير وطننا ولسنا دعاة حرب، وأنقرة ترى في ليبيا أحد خطوط إنقاذ الاقتصاد التركي.

وتابع، تركيا تستغل الفوضى للحصول على أموال ليبيا، ولن نقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا.

وفي وقت سابق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 130 مسلحا من المرتزقة السوريين الموجودين في ليبيا والموالين للحكومة التركية، عادوا خلال الساعات الماضية، فيما خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سوريا إلى أنقرة ومنها إلى طرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن تلك السياسة التي تعتمدها أنقرة في ليبيا، باتت أمرًا اعتياديًا، رغم جميع المطالبات الدولية بضرورة إخراج المرتزقة.

وأشار إلى أن تواصل وجود المرتزقة السوريين في ليبيا، لا يلوح بأي بوادر لعودة نهائية لهم إلى سوريا، بل على العكس من ذلك فإن عمليات التبديل تتواصل، بخروج دفعات من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة.