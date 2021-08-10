شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات اليابان ترتفع بنسبة 7. 47% سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تسجيل فائض في الحساب الجاري خلال يونيو الماضي بقيمة 1ر905 مليار ين (2ر8 مليار دولار).

جاء ذلك أعلى من التوقعات التي كانت 8ر779 مليار ين، بعد تسجيل فائض بقيمة 9ر1979 مليار ين خلال مايو الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 7ر47% سنويا، إلى 137ر7 تريليون ين، في حين زادت الواردات بنسبة 8ر33% إلى 488ر6 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجل ميزان حركة رؤوس الأموال في اليابان عجزا بقيمة 7ر36 مليار ين، يمثل الفارق بين رؤوس الأموال القادمة ورؤوس الأموال الخارجة من اليابان خلال يونيو الماضي.