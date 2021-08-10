شكرا لقرائتكم خبر عن «نيو ساوث ويلز» الأسترالية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم عن تسجيل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي وباء كورونا، حيث تم تسجيل 356 إصابة مكتسبة محليا جديدة بالإضافة إلى تسجيل ثلاث وفيات.

بدورها دعت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيرجيكليان، السكان، الى تلقي اللقاح وزيادة الاختبارات.

وفي سياق متصل وافقت إدارة السلع العلاجية الاسترالية، على استخدام لقاح موديرنا ليصبح ثالث لقاح مرخص في استراليا، إلى جانب لقاحي فايزر و استرازينيكا.