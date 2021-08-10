الخارجية تنقذ عائلة عراقية عالقة على الحدود الليتوانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ عائلة عراقية عالقة على الحدود الليتوانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصّحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هناك عمل وجهد عالٍ وبالتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا وليتوانيا للتعرف على أماكن تواجد العراقيين على المنطقة الحدودية المشتركة".



واضاف، انه "تم إنقاذ عائلة عراقيّة في ظروف صعبة خلال الساعات الماضية".

