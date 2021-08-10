إحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طبية في ميناء أم قصر الشمالي

وقال المتحدث باسم هيأة المنافذ وعضو خلية الاعلام الحكومي علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً للمهام الموكلة إلى هيأة المنافذ الحدوديّة، في متابعة وملاحقة عمليات التهريب للبضائع ممنوعة التصدير والاستيراد عبر المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة".واضاف، ان "ملاكات منفذ ميناء أم قصر الشمالي، وبمتابعة من رئيس الهيأة، اللواء عمر عدنان الوائلي، تمكنت من ضبط حاوية معدّة للتهريب".

واشار القيسي الى، انه "من خلال الكشف على الحاوية المضبوطة، تبين أنها تحتوي على (أدوية بشرية، مستلزمات طبية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، والتي تنعكس سلباً على صحة وسلامة المواطنين، كانت مخبأة خلف المواد المصرح عنها".

ولفت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المذكورة آنفاً، وإحالتها إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

