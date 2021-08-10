في الذكرى الـ20.. أمريكا تبحث نشر وثائق سرية حول هجمات 11 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد مسؤولون أمريكيون الإثنين، بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 للنظر بما يمكن نشره.

وبعث مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" برسالة إلى مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، تنص على أنه "قرر مراجعة" صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة و"سيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها".



وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "سيكشفون مثل هذه المعلومات بشكل متواصل وبأسرع وقت ممكن".

وتستعد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات سبتمبر/ أيلول بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره الرئيس جو بايدن.

ونشر بعض أقارب الضحايا والناجين من الهجمات وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة الأسبوع الماضي، تقول إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال "حتى يفي بتعهده".

ورحب بايدن، الإثنين، بقيام وزارة العدل الأمريكية بإيداع ملف يتضمن تعهدا بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وكانت الحكومة الأمريكية تفرض على هذه الوثائق غطاء السرية في السابق.

وقال بايدن في بيان، إن: "حكومتي تلتزم بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما-بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة الأمريكية".

وأضاف بايدن قائلا، أنه: "في هذا الشأن، أرحب بإيداع وزارة العدل ملفا اليوم يحتوي على تعهد بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي حجبتها الحكومة في السابق خلف ستار السرية، مع القيام بذلك بأسرع ما يمكن".