عاجل.. حريق هائل في مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، عن اندلاع حريق هائل في مجمع "خارك" للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.



أسباب الحريق الذي اندلع فجر اليوم في خزان بمجمع "خارك" للبتروكيماويات، لم تعرف بعد ولا خسائره، فيما اكتفت وسائل إعلام محلية بوصفه بـ"الحريق الهائل".

وينتج المجمع مليونا و135 ألف طن من الميثانول والبروبان والبيوتان والبنتان والكبريت سنويًا، وفق تصريحات لمسؤولين إيرانيين.

وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت إيران سلسلة حرائق وانفجارات استهدفت مصانع وشركات ومنشآت نووية.