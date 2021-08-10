شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات اتصالات "النواب".. 71 أداة رقابية و13 قضية أبرزها "التحول الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى نظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدرى نظر 71 طلب إحاطة فى قضايا متنوعة منها تطوير مكاتب البريد، ووضع شبكات الاتصالات والإنترنت، فضلا عن نظر برامج الحكومة فيما يخص القطاع والاطلاع التقدم السنوى فى الخدمات ودعم البنية التحتية.

ونرصد فى هذا الصدد الملفات الهامة التى ناقشتها اللجنة البرلمانية فى ضوء تقرير إنجازاتها :

1- تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا

2- دعم العملية التعليمة عن بُعد من خلال توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات.

3- متابعة ودراسة التقرير السنوى المقدم من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نشاط وإنجازات ومبادرات الوزارة.

4- متابعة تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات التى وضعته الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها متابعة دقيقة من أجل دعم وإرساء هيكلة هذا القطاع الحيوى والسعى نحو تطويره على المستوى الإقليمى والدولى.

5- متابعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن “حماية البيانات الشخصية”.

6- متابعة الخطوات التنفيذية لدعم الشركات الصغير والمتوسطة وشركات الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.

7- متابعة تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد لرفع كفاءة مكاتب البريد والتى شهدت تطوير 1600 مكتب على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى من تمويل متناهى الصغر وتمويل استهلاكى وتأمين متناهى الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.

8- متابعة تنفيذ إنطلاق خدمة تحويل أموال المصريين بالخارج عن طريق مكاتب البريد، فضلا عن متابعة مراحل استكمال قواعد بيانات قومية طبقًا لقواعد الحوكمة والمعايير الدولية، وذلك لاستهداف وتصنيف الأسر بما يساهم فى خدمة منظومة الدعم وأيضا تحسين الاداء العام للخدمات الحكومية للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة والفقيرة (التعليم –الصحة – المرور – الزراعة – غير ذلك....).

9- متابعة تغطية شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة بالإضافة إلى تغطية شبكة الطرق الرئيسية، ومراجعة دقيقة لسوء حالة شبكات المحمول والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة.

10- متابعة خطوات تنفيذ وإنشاء العديد من القرى التكنولوجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى (العاشر من رمضان، مدينة السادات، بنى سويف، أسوان، دمياط).

11- متابعة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سبيل تحويل مصر إلى مجتمع رقمى عالمى، من خلال وضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتطوير نظام الحوكمة، وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الحكومية.

12- متابعة العمل على إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث أنه يعد من ضمن أولويات المشروعات القومية والتنموية الرئيسية فى مصر، لما له من خلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونية.

13- متابعة أعمال وكالة الفضاء المصرية لمتابعة أخر التطورات والمستجدات لتحقيق التطور التكنولوجى فى جميع المجالات لتكون مصر أحد الدول التى تمتلك تكنولوجيا الفضاء وعلومه وتكون فى مصاف الدول المتقدمة.