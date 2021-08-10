شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع الألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، أعلنت وزارة التخطيط سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التى تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، فى مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية تمهيدًا للاعتماد على تلك الشبكات فى المستقبل، لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة، وخدمات مصر الرقمية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى: