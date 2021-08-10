شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع الألياف الضوئية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، أعلنت وزارة التخطيط سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التى تشمل جوانب مختلفة صحية، واجتماعية ومعيشية، فى مجالات تطوير البنية الأساسية، ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى عدد 52 مركزًا.
ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مشروع توصيل شبكات الألياف الضوئية تمهيدًا للاعتماد على تلك الشبكات فى المستقبل، لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات المختلفة، وخدمات مصر الرقمية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى:
- مشروعات شبكات الألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والموزعة على عدد 52 مركزا يستفيد منها مليون مبنى فى القرى المستهدفة.
- التكلفة التقديرية لمشروع شبكات الألياف الضوئية تبلغ التكلفة 5.845 مليار جنيه مصري.
- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذها تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال 18 شهرا.
- وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا بروتوكولًا للتعاون فى هذا المشروع لتنفيذه خلال 18 شهرا.