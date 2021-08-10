شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيسيسكو» تتعاون في عدة مجالات مع منظمة بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بمقر المنظمة في الرباط اليوم، رئيس منظمة تربويون بلا حدود الكورية الجنوبية كي سيوك كيم، حيث ناقشا آفاق التعاون الثنائي في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتطوير مشروعات وبرامج لفائدة الشباب والنساء تهدف إلى محو الأمية، وتأهيل قدراتهم لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتطوير شراكات بين الإيسيسكو والمؤسسات والشركات العالمية في كوريا الجنوبية.

وبالمناسبة استعرض الدكتور المالك رؤية وإستراتيجية عمل المنظمة، التي تتبنى المزيد من التواصل مع الدول الأعضاء، والانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد المزيد من الشراكات لفائدة مواطني دول العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

من جهته أكد رئيس المنظمة الكورية أن رؤية هذه المنظمة تسلط الضوء على التطورات التي تشهدها بلدان العالم الإسلامي، وتركز على الدور الكبير الذي تلعبه الجامعات ومراكز البحوث في تطوير مجالات التربية.