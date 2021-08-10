المعارضة التركية تنتقد حكومة أردوغان.. وتكشف عن فشل النظام

انتقد كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، تونجاي أوزكان، تصريحات وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي المتناقضة بشأن امتلاك الدولة لطائرات الإطفاء.

وشارك أوزكان، خطابين مختلفين لوزير الزراعة والغابات بكير باكدميرلي، حول طائرات مكافحة الحرائق على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحسب ما نشر موقع جريدة «يول».

وكان وزير الزراعة التركي قد أعلن في 30 يوليو الماضي أن تركيا لا تمتلك أي طائرات أو مروحيات إطفاء في مخزونها، ولكنه عاد ليناقض تلك التصريحات، قائلًا «اليونان لديها طلب على الطائرات. نحن نحاول تقييم هذا. لو استطعنا تخفيف الحرائق التي لدينا، فسنوفر تلك الطائرات لليونان».

وقال أوزكان تعليقًا على تصريح باكدميرلي, «أتساءل عما إذا كان هناك وزير للزراعة والغابات في حكومتنا؟».