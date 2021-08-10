تقرير يكشف عن عجز قياسي بالميزانية التركية.. وأزمات حادة بالإقتصاد

تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا بميزانيتها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليقفز إلى 67.9 مليار ليرة.

جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية ويعتبر هذا أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري.

وكانت الخزانة التركية قد سجلت عجزا خلال الشهر نفسه من العام السابق بنحو بلغ 30.9 مليار ليرة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 106 مليارات ليرة، بحسب البيانات نفسها.

وخلال شهر يوليو/ تموز هذا العام سجل الحساب الجاري بدون الفائدة عجزا بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة.

هذا، وارتفعت مدفوعات الفائدة خلال شهر يوليو/ تموز إلى 21.8 مليار ليرة، في حين ارتفعت مدفوعات الفائدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 98.6 مليار ليرة.

وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2021، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج.

وأظهر مسح استنادا على بيانات هيئة الإحصاء التركية أن عجز الميزان التجاري للنصف الأول 2021، سجل 21.16 مليار دولار، مقارنة مع 23 مليار دولار عجز في الفترة المقابلة من العام الماضي.

جاء العجز بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 126.1 مليار دولار، مقارنة مع 98.95 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويظهر ارتفاع الواردات، ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة، في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.

لامست الليرة التركية الخميس الماضي أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي في أسبوع بفعل مخاوف حيال السياسة النقدية.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.

وبلغت الليرة 8.55 مقابل الدولار بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 8.48 الأربعاء.

ولامست في وقت سابق 8.5 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها في أسبوع. وخسرت العملة قرابة 12% منذ بداية العام الجاري.