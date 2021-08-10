شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تحذر «واشنطن» و«سول» وتتوعد عسكرياً في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمضيها قدما في المناورات العسكرية المشتركة، قائلة إن تلك التدريبات "توضح سياسة واشنطن العدائية".

وصرحت كيم يو جونج بذلك فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا أوليا اليوم الثلاثاء في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت كيم "إن الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبى أطلقا في النهاية مناورات عسكرية مشتركة تزيد من تسهيل عدم الاستقرار "، مضيفة: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء عمل الخيانة هذا من قبل سلطات كوريا الجنوبية".

وأكدت قائلة: "سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الوقائية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري".