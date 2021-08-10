شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. وفاة 9 مرضى بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي 9 أشخاص أمس بعد تعطل أنظمة الأوكسجين، في مستشفى بمدينة فلاديقوقاز في أوسيتيا الشمالية.

وقالت وزارة الصحة في أوسيتيا الشمالية، إن سبب وفاة الأشخاص التسعة هو نقص الأوكسجين الناجم عن تعطل المعدات الطبية في المستشفى، حيث كانوا موجودين في قسم العناية المركزة وهم مصابون بفيروس كورونا.

وأفاد القائم بأعمال رئيس البلاد سيرجي مينيايلو، أنه تلقى تقريراً يفيد بظهور ثغرة في الأنبوب الذي كان يزود محطة الأوكسجين التابعة للمستشفى، ما أسفر عن انقطاع الأوكسجين عن قسم العناية المركّزة.