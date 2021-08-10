شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قلقه بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي، في مؤتمر صحفي أمس من "البنتاغون": إن وزير الدفاع الأمريكي يرى بأن الوضع في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح، رغم اعتقاده بأن القوات الأفغانية قادرة على صد أي هجمات لطالبان، وإحداث فرق كبير في ساحة المعركة.

وأشار "كيربي" إلى أن لدى القوات الأفغانية قوة جوية حديثة، تواصل الولايات المتحدة الإسهام في تحديثها، ولديهم 300 ألف جندي وهي مزايا لا تملكها طالبان وعليهم استخدامها، مؤكداً أن قضية الكفاح الآن هي قضية خاصة بالأفغان لحماية قواتهم.