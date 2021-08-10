شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من التغيرات المناخية وتصفها بـ «غير مسبوقة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة، أن تغيّر المناخ واسع الانتشار وسريع ومكثف، وبعض الاتجاهات الآن لا رجعة فيها على الأقل خلال الإطار الزمني الحالي، مفيدةً أن تغير المناخ يؤثر بفعل الإنسان على العديد من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في كل منطقة في جميع أنحاء العالم.
وحذّر تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، من أن الكثير من هذه التغيرات غير مسبوقة وبعض التحولات جارية الآن، في حين أن بعضها مثل استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، أصبح بالفعل لا رجعة فيه لقرون إلى آلاف السنين قدماً.
وأفاد التقرير أنه لا يزال هناك وقت للحد من تغير المناخ، ويمكن أن تؤدي التخفيضات القوية والمستمرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، إلى تحسين جودة الهواء بسرعة، ويمكن أن تستقر درجات الحرارة العالمية خلال فترة من 20 إلى 30 عاماً.