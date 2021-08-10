شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من التغيرات المناخية وتصفها بـ «غير مسبوقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة، أن تغيّر المناخ واسع الانتشار وسريع ومكثف، وبعض الاتجاهات الآن لا رجعة ‏فيها على الأقل خلال الإطار الزمني الحالي، مفيدةً أن تغير المناخ يؤثر بفعل الإنسان على العديد من ‏الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في كل منطقة في جميع أنحاء العالم.‏

وحذّر تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، من أن الكثير من هذه ‏التغيرات غير مسبوقة وبعض التحولات جارية الآن، في حين أن بعضها مثل استمرار ارتفاع مستوى ‏سطح البحر، أصبح بالفعل لا رجعة فيه لقرون إلى آلاف السنين قدماً.‏

وأفاد التقرير أنه لا يزال هناك وقت للحد من تغير المناخ، ويمكن أن تؤدي التخفيضات القوية ‏والمستمرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى، إلى تحسين جودة الهواء بسرعة، ‏ويمكن أن تستقر درجات الحرارة العالمية خلال فترة من 20 إلى 30 عاماً. ‏