مباحثات و3 اتفاقيات.. تفاصيل أجندة زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجندة حافلة تنتظر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في أول زيارة له إلى المغرب، منذ استئناف العلاقات في ديسمبر الماضي.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن لبيد سيبدأ زيارته إلى المغرب غد الأربعاء، بزيارة ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.



وفي أعقاب زيارته لضريح محمد الخامس بالرباط، سيلتقي لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ من المقرر أن يتم توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وإلى جانب لقاء وزيري خارجية المغرب وإسرائيل، يُنتظر أن يلتقي مسؤلون إسرائيليون مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، التباحث بشأن مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”.

وفي اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

كما يتضمن برنامج الزيارة أيضاً، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية.

وكانت آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى المملكة المغربية، قبل 18 عاماً، وهي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية آنذاك سليفان شالوم في عام 2003.