الجزائر.. حرائق مرعبة تلتهم الغابات والآلاف يضطرون لإخلاء منازلهم هرباً من النيران

شهدت مدينة تيزي وزو الجزائرية، مساء الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، حرائق مهولة شبَّت في الغابات المحيطة بالمدينة، ودفعت الآلاف من سكانها إلى مغادرة منازلهم، بينما تقترب النيران من تجمعات سكنية كبيرة، كما تسببت في سقوط 4 قتلى على الأقل، حسب ما ذكرته الإذاعة المحلية.



ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية بياناً لهيئة الحماية المدنية الجزائرية، جاء فيه أنها سجلت اندلاع 25 حريقاً في مناطق مختلفة، من بينها 10 حرائق كبيرة، عملت عناصر الهيئة على إخمادها.



على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر عدد من النشطاء صوراً ومقاطع توثق الحجم المهول لهذه الحرائق التي أتت على عشرات الهكتارات من الغابات، كما وثقت أيضاً هلع وهرب المئات من تجمعات سكنية؛ مخافة إصابتهم بالنيران.



وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن مصادر هذه الحرائق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات شرعت في فتح تحقيق؛ من أجل كشف ملابساتها.



من جهتها، كشفت الحماية المدنية الجزائرية، أن الحرائق همت مجموعة من البلديات في مدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل، ويتعلق الأمر بكل من آيت تودرت، أقبيل، آيت يحيى، أبي يوسف، ذراع الميزان، إيجر، إيفيعا، إفليسن.



فيما أكدت المديرية الولائية للحماية المدنية أن عملية إخماد الحرائق مازالت متواصلة، مشددة على أنها جندت كل مواردها البشرية والمادية لتحقيق ذلك.

المصدر: مواقع الكترونية