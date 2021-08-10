شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي بمستويات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية التونسية اليوم، أن مؤشرات الوضع الوبائي انخفضت بمستوى كبير.

وأكّد المكلّف بتسيير وزارة الصحة على مرابط أن معدل إيواء المرضى بأسرة الإنعاش انخفض قليلًا، ولم يخف مرابط تفاؤله حول استمرار المؤشرات في النزول، داعيا في المقابل إلى الاستمرار في تطبيق قواعد التوقي من كورونا بما يمكّن من تطويق مخاطر الجائحة.

وبيّن أن المحافظة على المنحى التنازلي يبقى رهين مواصلة الالتزام بالتدابير الصحية، محذرا من حالة التراخي التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية.